الموجة الرابعة من الوباء تبدأ في إيطاليا مع ارتفاع كبير في الوفيات والإصابات

أعلنت مؤسسة جيمبي الصحية، اليوم الخميس، أن موجة رابعة من وباء "كوفيد 19" بدأت رسميا في إيطاليا، حيث ارتفعت الوفيات بنسبة 46% في غضون أسبوع واحد.

موسكو- سبوتنيك. ووفقا للمؤسسة، سجلت البلاد 111 حالة وفاة في الفترة من 21 إلى 27 يوليو/ تموز، وهي زيادة بنسبة 46% عن الأسبوع السابق. كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 64.8% لتصل إلى 31963 حالة في نفس الأسبوع.

وزاد عدد الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات بنسبة 34.9%، فيما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة الآن بنسبة 14.5% عن الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت المؤسسة الإيطالية.

في الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الوزراء الإيطالي تمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول.

كما فرض استخدام التصاريح الصحية في الأحداث التي تجري في الأماكن المغلقة، مع معايير جديدة للترميز اللوني للمناطق بموجب حزمة تدابير الاستجابة للوباء.

أعلنت حالة الطوارئ الوبائية في إيطاليا للمرة الأولى في نهاية يناير/ كانون الثاني عام 2020. أكثر من 50% من السكان الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما تم تطعيمهم بالكامل.