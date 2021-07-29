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    الرئيس الأمريكي جو بايدن

    زلات بايدن في خطاباته العامة مستمرة بخلط جديد بين ترامب وأوباما... فيديو

    © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، زلة جديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطاب ألقاه أمس الأربعاء.

    وخلط بايدن (78 عاما) بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وهو الخطأ الذي برره بأنه "زلة فرويدية"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

    ويقول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الفيديو المتداول له من الخطاب أمام حشد من سكان بنسلفانيا: "في عام 2009، وخلال ما يسمى بالركود العظيم ، طلب مني الرئيس أن أكون مسؤولا عن إدارة تلك المسألة، الرئيس ترامب آنذاك".

    ثم سارع بايدن بالتصحيح قائلا للحضور: "عفوا، إنها زلة فرويدية، لقد كان ترامب آخر رئيس. لقد تسبب في... على أي حال، الرئيس أوباما عندما كنت نائبا للرئيس".

    وتم رصد خطأ الرئيس الأمريكي على الفور من جانب حساب اللجنة الوطنية الجمهورية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

    وجاء خطأ جو بايدن أثناء إلقائه خطابا في مصنع تجميع "ملك تراك" في وادي ليهاي بولاية بنسلفانيا، معلنا جهود إدارته لتشجيع المواطنين والشركات على شراء المنتجات الأمريكية.

    الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية الأمريكية في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند، قبل سفره إلى أتلانتا، جورجيا، 19 مارس/ آذار 2021
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    بايدن يسقط 3 مرات أثناء صعوده سلم طائرة الرئاسة... فيديو
    يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ارتكب خلال تصريحاته المباشرة في شهر نيسان/ أبريل الماضي هفوات، وجاء ذلك خلال حديثه عن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

    وقال الرئيس الأمريكي بايدن خلال حديثه إن " الولايات المتحدة لا تريد إطلاق دورة لقاح... لتصعيد الصراع مع روسيا"، حيث كانت الهفوة الأولى عندما أضاف إلى حديثه كلمة "دورة لقاح" عن العلاقات مع روسيا.

    أما الهفوة الثانية التي ارتكبها الرئيس الأمريكي فكانت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث قال بايدن "الرئيس كلوتين"، لكنه ما لبث أن قام بتصحيح الأمر مباشرة.

    يذكر أن الكثير من رؤساء الدول والحكومات يقعون بهفوات كلامية وزلات لسان مختلفة، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن لوحظ أنه يرتكب مؤخرا الكثير من الهفوات الكلامية خلال التصريحات والخطابات.

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