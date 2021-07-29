تقرير يكشف تكلفة اللقاحات المبالغ فيها التي فرضتها شركات الأدوية على الحكومات

أعلن تحالف لقاحات الشعب، اليوم الخميس، أنه كان من الممكن أن تكون التكلفة الإجمالية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، أقل بخمس مرات إذا لم تستغل شركات الأدوية الكبرى احتكارها للقاحات.

موسكو - سبوتنيك. وذكر التحالف في تقرير له: "يمكن أن تكون تكلفة تطعيم العالم ضد كوفيد، أقل خمس مرات على الأقل إذا لم تستفد شركات الأدوية من احتكاراتها للقاحات".

أظهر التحليل الجديد الذي أجراه التحالف أن شركتي "فايزر" و"مودرنا" تفرضان على الحكومات ما يصل إلى 41 مليار دولار فوق التكلفة المقدرة للإنتاج.

على الرغم من أن معدلات العدوى والوفيات بسبب تداعيات "كوفيد 19" تتزايد بسرعة في البلدان النامية، باعت شركات الأدوية العملاقة أكثر من 90% من اللقاحات إلى الدول الغنية التي تدفع لها أكثر من 24 مرة السعر الفعلي، وفقا للتحالف.

البلدان النامية لديها معدلات تطعيم منخفضة والوضع يزداد سوءا، حيث تتزايد الإصابات خاصة من جراء متغير "دلتا" شديد العدوى.

في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، تم تطعيم 57.8% من السكان بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة 56.8%، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في الوقت نفسه، في البلدان النامية الكبيرة التي تضم مئات الملايين من السكان، تكون هذه النسب المئوية في خانة الآحاد (أقل من 10%).