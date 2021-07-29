علماء ألمان يكتشفون طريقة جديدة لمحاربة فيروس كورونا

اكتشف علماء ألمان من معهد ماكس بلانك للكيمياء الفيزيائية الحيوية في غوتنغن والمركز الطبي الجامعي غوتنغن أجساما نانوية قادرة على محاربة فيروس كورونا.

ووفقا لبيان صادر عن جمعية ماكس بلانك، تم الحصول على المواد من أجسام حيوانات الألبكة في أمريكا الجنوبية.

وأوضح مدير معهد ماكس بلانك للكيمياء الفيزيائية الحيوية، لديرك جيرليش، أن الأجسام النانوية تقضي على فيروس كوروناوطفراته ألفا وبيتا وغاما ودلتا.

وتعتمد الجزيئات المطورة في ألمانيا على بروتينات الألباكا المناعية، حيث تم حقن الحيوانات بجزء من بروتين سبايك لفيروس كورونا لتكوين الأجسام النانوية، وبعد ذلك طور الجسم أجسامًا مضادة. ثم تم عزل الجزء النشط من الجزيء، أو ما يسمى بالجسم النانوي، وهو جزء صغير من بروتين مناعي.

وفقًا للعلماء، فإن هذا الاكتشاف سيجعل اللقاحات المضادة لعدوى فيروس كورونا قابلة للتكيف بسرعة كما سيسهل عملية التخزين والنقل.