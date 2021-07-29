جيل بايدن تخضع لإجراء طبي بعد زيارة هاواي

تخضع جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإجراء طبي، اليوم الخميس، بعد قيامها بزيارة إلى هاواي.

وذكر المتحدث باسم بايدن أنها ستخضع للإجراء الطبي من أجل إزالة جسم غرز في قدمها أثناء سيرها على أحد شواطئ هاواي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأضافت الوكالة أن زوجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيكون مرافقا لها في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

وقال المتحدث باسم جيل بايدن، مايكل لاروزا، إن الحادث وقع في نهاية الأسبوع الماضي قبل مناسبتين رسميتين لها في هاواي، حيث ذهبت بعد حضور دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وخلال فترة تواجدها في هاواي، زارت جيل بايدن عيادة لقاح (كوفيد-19) في وياباهو، يوم الأحد الماضي، ثم انضمت في وقت لاحق إلى عائلات عسكرية لحضور حفل شواء أقيم في قاعدة بيرل هاربور-هيكام المشتركة.