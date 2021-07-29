إسرائيل تمنح جرعة ثالثة من لقاح "فايزر" لمن فوق الستين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء اليوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي لجرعة ثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن هم فوق الستين عاما.

وحث بينيت الإسرائيليين المؤهلين على حجز مواعيد لهم ابتداء من يوم الأحد الموافق الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال بينيت في خطاب: "بعد سلسلة من المناقشات مع خبراء الصحة في إسرائيل وحول العالم، بقيادة متخصصين في وزارة الصحة، أوصت لجنة الخبراء من الأطباء بأغلبية ساحقة لحماية السكان الأكبر سنا في إسرائيل".

وتابع أنه "لذلك سيتم إعطاء جرعات معززة من لقاح (كوفيد-19) ابتداء من الأسبوع المقبل لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وذلك بعد مرور أكثر من 5 أشهر على تلقي الجرعة الثانية".

وأضاف نفتالي بينيت موضحا:

"لقد أثبت الواقع أن اللقاحات تحمي من الحالات الخطيرة ومن الموت، ومثلما تحتاج إلى الحصول على لقاح جديد للإنفلونزا كل عام، فإنه في حالة فيروس "كورونا" المستجد يتطلب اللقاح إجراء تحديثا عليه".

ودعا بينيت جميع الإسرائيليين المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما قائلا لهم: "اذهبوا واحصلوا على اللقاح المعزز، اعتنوا بأنفسكم وبأحبائكم".

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ (60 عاما ) سيكون أول من يحصل على جرعة معززة صباح غدا الجمعة.

وبعد خطاب نفتالي بينيت، اليوم الخميس، صرح وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز، إن مئات الآلاف من اللقاحات ستصل إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة من أجل ضمان مخزون كاف منها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال بينيت إنه توصل إلى اتفاق مع شركة "فايزر" لاستلام شحنة جديدة من اللقاحات في الأول من شهر أغسطس/ آب، إذ تنتهي صلاحية مخزون إسرائيل الحالي من لقاحات "فايزر" في 31 يوليو/ تموز الجاري.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "القناة 12" الإسرائيلية، ونشر مساء اليوم الخميس أن 72 بالمئة من الإسرائيليين فوق سن 60 ينوون تلقي جرعة ثالثة من لقاح (كوفيد-19) عندما تصبح متاحة، بينما أفاد 9 بالمئة منهم أنهم لن يحصلوا عليها، فيما أكد باقي المشاركين أنهم مترددون من تلقيه.

كما أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة "كان" أن 75 بالمئة قالوا إنهم سيحصلون على جرعة ثالثة، بينما يعتقد 80 بالمئة أن هناك حاجة إلى فرض المزيد من قيود فيروس "كورونا" المستجد.