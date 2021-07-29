شرطة باريس تؤكد لـ"سبوتنيك" مقتل شخص و6 جرحى في حادث سيارة

أعلنت شرطة باريس، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين نتيجة اصطدام سيارة بشرفة بار في الدائرة 17 في العاصمة الفرنسية.

وأكد مصدر في شرطة باريس لوكالة "سبوتنيك"، المعلومات عن مقتل شخص وستة جرحى نتيجة حادث دهس على شرفة مقهى في الدائرة 17 بالعاصمة الفرنسية، مشيرا إلى أنه كان على الأرجح حادثا مروريا.

وقال المصدر:"لقد حدث ذلك في شارع "سافروا" في الدائرة 17 من باريس. وعلى الأرجح، هو حادث مروري، لكننا لسنا متأكدين بعد. نحن نتحقق. يمكن أن السائق، الذي كان يقود بسرعة كبيرة، قد فقد السيطرة قبل أن يصطدم بالشرفة".

وأضاف المتحدث: "وفقا للبيانات الأولية، توفي شخص، وأصيب بجروح ستة آخرين، أحدهم في العناية المركزة".

وليس لدى الشرطة معلومات حتى الآن عن الجاني في الحادث المفترض.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قالت الشرطة الفرنسية على تويتر إنها أغلقت شارعا في باريس بسبب حادث.

#Paris17 rue Sauffroy Opération de police en cours. Évitez le secteur. pic.twitter.com/WU1NLvebzo — Préfecture de Police (@prefpolice) July 29, 2021

ودعت شرطة باريس الناس على تويتر إلى الابتعاد عن موقع الحادث.