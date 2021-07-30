البيت الأبيض: السيدة الأولى جيل بايدن تخضع لجراحة ناجحة

أعلن البيت الأبيض، أن السيدة الأولى جيل بايدن، الخميس، تخضع لجراحة ناجحة في القدم اليسرى بعد إصابتها بجرح غائر.

وقال المتحدث باسم سيدة أمريكا الأولى، مايكل لاروزا، إن جيل بايدن خضعت لإجراء طبي "ناجح" يوم الخميس لإزالة جسم في قدمها اليسرى تسبب في جرح غائر.

وأضاف المتحدث إن السيدة الأولى كانت تمشي على شاطئ في هاواي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما دخل شيء في قدمها اليسرى.

وتابع: "بعدما فحص الطاقم الطبي الجرح، لم يتضح الشيء الذي تسبب في الجرح... الجرح الآن نظيف وخال من العدوى ومن المتوقع أن يلتئم بشكل جيد".

يشار إلى أن جيل بايدن خضعت للعملية الجراحية في مركز والتر ريد الطبي العسكري.