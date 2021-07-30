فوضى في البرلمان الإيطالي ومطاردة أحد أعضائه...فيديو

شهد البرلمان الإيطالي، يوم أمس الخميس، حالة من الفوضى تسبب بها عدد من الأعضاء الرافضين لتصريح ما يعرف بـ"الممر الأخضر".

يعود سبب الفوضى إلى رفض الأعضاء لمشروع "الممر الأخضر" الذي يشترط على الراغبين بدخول المطاعم والصالات الرياضية وحتى السفر، الحصول على شهادة تطعيم ضد "كورونا".

الأمر الذي رفضه عدد كبير من أعضاء البرلمان، رافعين لافتات كتب عليها "لا للمر الأخضر"، ما أثار حفيظة بعض المؤيدين للمشروع، والذي نتج عنه محاولة لنزع اللافتات التي حاول أصحابها عدم تسليمها، وبدأت حالة من التدافع وركض أحد أعضاء البرلمان هاربا وسط مطاردة من المؤيدين.

يذكر بأن "الممر الأخضر" يعتبر امتدادا لشهادة "كوفيد 19" الرقمية للاتحاد الأوروبي.