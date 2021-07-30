لوكاشينكو: البنية التحتية العسكرية الهجومية لحلف الناتو تتزايد بشكل منهجي على طول حدود بيلاروس

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الجمعة، إن البنية التحتية العسكرية الهجومية لحلف شمال الأطلسي يتم بناؤها بشكل منهجي على طول حدود بيلاروس، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الجمهورية قد وقعت في "مركز المواجهة الحضارية" بين الغرب والشرق.

وبحسب وكالة "بيلت" الحكومية، فإن لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع نشطاء محليين حول القضايا المهمة الحالية السياسية منها والاجتماعية.

وقال لوكاشينكو: "بلدنا، باعتباره حلقة الوصل بين الغرب والشرق، وقع في بؤرة المواجهة الحضارية. نحن لا نبالغ، لكننا نذكر الحقيقة: البنية التحتية العسكرية الهجومية لحلف شمال الأطلسي يتم بناؤها بشكل منهجي على طول حدودنا".

يذكر أن الرئيس البيلاروسي كان قد صرح، في وقت سابق، أن القوات الروسية يمكن أن تصل بسرعة إلى بيلاروس إذا ازداد نشاط الناتو.

وقال الرئيس البيلاروسي: "سيكون هناك بعض الحذر، وإذا رأينا نشاطا لدى الناتو، يصل إلى حد النزاع العسكري، في غضون 24 ساعة (تم تحديد قواعدنا ومطاراتنا وما إلى ذلك) سيتم نقل الوحدات والقوات الروسية إلى بيلاروس".

وشدد الرئيس البيلاروسي في حديثه على أن "هذا لن يتم إلا في حالة تفاقم الوضع العسكري".