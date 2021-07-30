حرائق الغابات في تركيا... ارتفاع عدد القتلى والنيران تواصل اشتعالها

واصلت حرائق الغابات في تركيا اشتعالها، اليوم الجمعة، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 4 أشخاص.

ويكافح فريق الإطفاء النيران، لليوم الثالث على التوالي، للسيطرة على الحرائق في الغابات التي تنتشر على الساحل الجنوبي لتركيا، بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق، بحسب وكالة "رويترز".

وصرح مسؤولون أتراك بأن أكثر من 60 حريقا شبّت في الغابات في أنحاء 17 إقليما على ساحل بحر إيجه، والبحر المتوسط خلال الأسبوع الجاري.

وكشف المسؤولون بأنه سيتم محاسبة أي شخص يتم الكشف عن مسؤوليته في إشعال تلك الحرائق، وفقال لـ"رويترز".

وقال وزير الزراعة التركي، بكير باكديميرلي، إن 5 مروحيات وطائرة و30 عربة إطفاء تشارك في إخماد حريق غابات بمنطقة منتجع مارماريس. ووفقاً له، فقد تم إخلاء أحد الفنادق في منطقة بودروم، مع اقتراب الحرائق من الفندق.

ووفقًا لوزارة الزراعة، فإن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في 13 مقاطعة تركية خلال اليومين الماضيين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق نشب لسبب غير معروف وانتشرت ألسنة اللهب بسبب سرعة الرياح في الغابات.