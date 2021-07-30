أردوغان: طائرات من روسيا وأوكرانيا تشارك في إطفاء حرائق الغابات في تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن الشرطة وجهاز الاستخبارات التركيين يعملان على التحقيق في سبب الحرائق المشتعلة في الغابات جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن طائرات من روسيا وأوكرانيا تساعد في إطفائها.

وقال أردوغان للصحفيين: "التحقيق مستمر في سبب الحرائق التي حدثت في وقت واحد في أماكن مختلفة. الاستخبارات والشرطة يعملون بجد، وسيتم إعلان النتائج. نقوم بإطفاء الحرائق بـ 4-5 طائرات و 45 طائرة مروحية، هناك طائرات من روسيا وأوكرانيا، وطائرة أخرى سترسل من أذربيجان".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكديميرلي، أنه تم إطفاء 20 حريق غابات مستمر في 6 مقاطعات في جنوب البلاد؛ كما تم الإبلاغ عن 4 ضحايا جراء الكارثة، إضافة إلى 183 مصابًا.

وطال الحريق المنتجعات التركية المعروفة في بودروم، ومرمريس، حيث تم إخلاء عدة فنادق في المنطقة.

وقال رئيس بلدية بودروم، أحمد أراس، لوكالة "سبوتنيك"، إن حريق الغابات في المنطقة المجاورة تم إخماده؛ وعاد جميع السائحين، الذين تم إجلائهم، إلى فنادقهم، ولم يصب أحد بأذى.