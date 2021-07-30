رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على اقتناص بلاده أول ذهبية في برنامج ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو

حرص رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الجمعة، على تهنئة مواطنه العدّاء، سيليمون باريغا، بذهبية سباق العشرة آلاف متر للرجال في بطولة أولمبياد طوكيو، وهي أول ذهبية في برنامج ألعاب القوى.

وغرّد آبي أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " تهانينا لسيليمون باريغا على فوزه بالميدالية الذهبية الأولى في سباق 10000 متر في أولمبياد طوكيو. أتمنى حظا سعيدا لبقية منافسينا".

#ኢትዮጵያ በቶኪዮ ኦሎምፒክ 10ሺሜትር ሩጫ በሰለሞን ባረጋ አማካኝነት የመጀመሪያውን ወርቅ ሜዳሊያ በማግኘቷ እንኳን ደስ አለን።ለቀሩት ተወዳዳሪዎቻችንም መልካም ዕድል እመኛለሁ።ኢትዮጵያ የገጠሟትን ፈተናዎች በማለፍ ድል ማስመዝገቧን ትቀጥላለች! pic.twitter.com/v0aTVyWSPI — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 30, 2021

ويأتي فوز باريغا بأول ذهبية في برنامج ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو بعد تفوقه على بطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي، الأوغندي جوشوا تشيبتيجي.

وضمن سيليمون باريغا (21 عاما) الانتصار في سباق اليوم الجمعة بعدما زاد سرعته في اللفة الأخيرة ليحقق فوزا مفاجئا.

وتلقى باريغا تحية حارة من بعثة إثيوبيا في الملعب الأولمبي، وقام بلفة النصر بينما كان يحمل علم بلاده على كتفيه.

وكانت الميدالية البرونزية في السباق من نصيب الأوغندي جيكوب كيبليمو.

وأقيمت النسخة الأولى من سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر في الأولمبياد، اليوم الجمعة، وتصدرت بولندا التصفيات بعد استبعاد أمريكا.

وكان الفريق الأمريكي الأسرع في التصفية الأولى، لكن تم استبعاده لاحقا لتبادل العصا خارج المنطقة المحددة.