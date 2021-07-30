قناة إسرائيلية: مسؤول كبير يقول إن إيران مسؤولة عن الهجوم على "ميرسر ستريت"

نقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، عن مسؤول كبير قوله، إن إيران مسؤولة عن الهجوم على سفينة "ميرسر ستريت" الذي حدث في بحر العرب.

وأضاف المصدر أن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة، حسب القناة المذكورة.

هذا وأعلنت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة، اليوم الجمعة، أن السفينة "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي، أصبحت تحت سيطرة الطاقم، وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية.

ونشرت الشركة تغريدة على موقع "تويتر"، جاء فيها: "يمكننا أن نؤكد أن ميرسر ستريت تحت سيطرة طاقمها".

Further update on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/1KiHCGYEoq — Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) July 30, 2021

وأصدرت شركة "زودياك ماريتايم"، في وقت سابق من اليوم الجمعة بيانا، جاء فيه بأن ناقلة تحمل منتجات بترولية تعرضت لهجوم في بحر العرب، واصفة الحادث بأنه "قرصنة محتملة".

وقالت الشركة على "تويتر": "لقد علمنا ببالغ الأسى أن حادثًا وقع على متن ناقلة ميرسر ستريت يوم 29 يوليو/ تموز 2021، أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم: مواطن روماني ومواطن بريطاني".