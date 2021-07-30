جيل بايدن تغادر المستشفى بعد استخراج جسم غامض من قدمها

غادرت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، مساء أمس الخميس بعد أن خضعت لعملية جراحية في قدمها لإزالة جسم داست عليه.

ذكرت ذلك صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بناء على بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال السكرتير الصحفي لبايدن، مايكل لاروزا، في بيان له عبر حسابه على موقع "تويتر" إن سيدة أمريكا الأولى "خضعت لعملية جراحية ناجحة بقدمها اليسرى لطرد الجسم".

وأضاف لاروزا أنه من "غير الواضح ما هو الشيء الذي تسبب في حدوث ثقب في قدم جيل بايدن".

UPDATE: @FLOTUS underwent a successful procedure on her left foot to flush out debris from a puncture wound. After inspection of the wound by medical staff, it is unclear what object caused the puncture. (1/2) — Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) July 30, 2021

وأكد مايكل لاروزا أن "الجرح الآن أصبح نظيفا وخال من العدوى وأنه من المتوقع أن تتعافى بشكل جيد".

وتابع أن جيل وبايدن وزوجها الرئيس الأمريكي سيغادران مركز والتر ريد الطبي عائدين إلى البيت الأبيض قريبا.

وداست جيل بايدن على جسم أثناء سيرها على شاطئ هاواي الأسبوع الماضي.

وفي يوم الأحد الماضي، زارت بايدن هاواي، وذلك بعد أن ترأست الوفد الأمريكي في أولمبياد طوكيو 2020.