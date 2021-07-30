الصين تواجه موجة جديدة من كورونا هي الأسوأ منذ تفشي الوباء في ووهان

تواجه الصين موجة جديدة من وباء كورونا، تعد الأسوأ منذ تفشي الوباء في ووهان، لكنها ظهرت هذه المرة في مدينة نانجينغ وامتدت إلى 5 مقاطعات بالإضافة إلى العاصمة بكين.

وجاء في صحيفة "غلوبال تايمز" أنه تقرر تعليق جميع الرحلات من مطار نانجينغ حتى يوم 11 أغسطس/آب.

وشرع المسؤولون في حملة اختبارات للكشف عن الإصابات بين سكان المدينة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" أن الحملة ستشمل جميع سكان المدينة وزوارها البالغ عددهم 9.3 ملايين نسمة.

ويعتقد المسؤولون، الذين تعرضوا لانتقادات بسبب "فشلهم" في التعامل مع الفيروس، أن الموجة الجديدة سببها سلالة دلتا الجديدة، وأن تفشيها السريع يعود إلى أنها ظهرت في مطار كثيف النشاط.

وتعرضت إدارة المطار للتوبيخ من قبل لجنة الانضباط في الحزب الشيوعي. وتحدثت اللجنة عن أوجه قصور مثل "التهاون في المراقبة و انعدام الاحترافية في الإدارة".

بينت الاختبارات أن السلالة الجديدة من الفيروس تفشت الآن في 13 مدينة أخرى، من بينها العاصمة بكين.

ولكن خبراء أكدوا لصحيفة "غلوبال تايمز" أن الموجة لا تزال في مرحلة مبكرة ويمكن السيطرة عليها.