نيويورك تايمز تؤجل عودة موظفيها للعمل في المكاتب

قررت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، تأجيل عودتها إلى العمل في المكاتب إلى أجل غير مسمى، في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد بسبب المتحور دلتا.

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار يضيفها إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تغير خطط عودتها، وتطلب من الموظفين ارتداء الأقنعة مرة أخرى أو تطلب تطعيمهم.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها ستطلب من جميع الموظفين إثبات تلقيحهم كشرط للتوظيف، كما قالت "أوبر" إنها ستطلب تطعيم جميع الموظفين وتأجيل عودتها إلى العمل في المكاتب.

وكتبت ميريديث كوبيت ليفيان، الرئيس التنفيذي لشركة "نيويورك تايمز"، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، اليوم الجمعة، قررنا التخلي عن خططنا للعودة الكاملة في الوقت الحالي.

يأتي ذلك بعدما كانت الصحيفة تخطط لبدء عودة موظفيها للعمل في المكاتب لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع ، في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضافت ليفيان أن الصحيفة "ليست مستعدة لتحديد موعد جديد للعودة الكاملة"، موضحة أنه سيتم إخطار الموظفين قبل مطالبتهم بالعودة بأربعة أسابيع على الأقل.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، الأربعاء الماضي، عودة معظم موظفيها للعمل من المكتب حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما طرحت سياسة تتطلب في النهاية أن يتلقوا جميعا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وفي رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى أكثر من 130 ألف موظف في "غوغل" حول العالم، قال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، إنها تهدف الآن إلى إعادة معظم قوتها العاملة إلى مكاتبها بدءا من 18 أكتوبر بدلا من التاريخ المقرر سابقا في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لـوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.