مجلس الأمن الأوكراني يصادق على استراتيجية السياسة الخارجية للبلاد

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وافق على استراتيجية السياسة الخارجية التي تتضمن مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتصدي لـ"السياسة الروسية العدوانية"، على حد تعبيره.

كييف- سبوتنيك. وقال الوزير دميتري كوليبا اليوم الجمعة: "اليوم هو حدث تاريخي، لأول مرة منذ 30 عامًا من الاستقلال، حصلت أوكرانيا على استراتيجية واضحة ومفهومة وذات مغزى للسياسة الخارجية... تحدد الوثيقة بوضوح هدف السياسة الخارجية التي تتمثل بتأسيس أوكرانيا في العالم كدولة أوروبية قوية وذات موثوقة، كما تحدد الوثيقة ستة اتجاهات ذات أولوية للسياسة الخارجية: الأول هو ضمان سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها... والأولوية الثانية هي معارضة السياسة العدوانية لروسيا الاتحادية، والثالثة هي المسار نحو العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

هذا وسجلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أول شكوى لروسيا ضد أوكرانيا.

وجاء في بيان المحكمة: "في 22 يوليو، قدمت الحكومة الروسية شكوى ضد أوكرانيا على أساس المادة 33 (القضايا المشتركة بين الدول) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هذه هي الشكوى الأولى ، التي تقدمها روسيا. وتم تسجيل هذه الشكوى بموجب رقم 21/36958.

وكانت روسيا قد قدمت الشكوى في وقت سابق، والتي تتعلق بالأحداث التي أعقبت "التغيير باستعمال القوة للحكومة في أوكرانيا في فبراير 2014".

وأوضحت الوثيقة أن "الشكوى تتعلق بمجموعة انتهاكات رئيسية هي: مسؤولية السلطات الأوكرانية عن مقتل المدنيين، والسجن غير القانوني وإساءة معاملة الأشخاص، بما في ذلك تلك التي حدثت في ساحة الاستقلال في كييف (الميدان) وفي مبنى النقابات العمالية في أوديسا في عام 2014، وكذلك في دونباس خلال ما يسمى بـ"عملية مكافحة الإرهاب".

كما تضمنت الشكوى: "أوكرانيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن مقتل ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الماليزية بوينغ 777، رحلة رقم إم إتش17، وكذلك عن التسبب في معاناة أقارب الضحايا. لعدم اتخاذ تدابير لإغلاق مجالها الجوي".