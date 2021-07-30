وزير خارجية إيران يعلق على حرائق تركيا

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، على الحرائق التي اشتعلت في تركيا.

وأكد ظريف في رسالة له باللغة التركية نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها إنه تأثر بشدة بالنيران التي اندلعت في بعض أجزاء تركيا، وتابع أنه يشارك تركيا حكومة وشعبا في آلامها وسيقف إلى جانبهم، مضيفا: "صلواتنا وفرصنا ستكون في خدمة إخواننا في تركيا".

ودعا وزير خارجية إيران لضحايا حوادث الحرائق في تركيا بالرحمة، والشفاء العاجل للمصابين.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır — Javad Zarif (@JZarif) July 30, 2021

و​واصلت حرائق الغابات في تركيا اشتعالها، اليوم الجمعة، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 4 أشخاص.

ويكافح فريق الإطفاء النيران، لليوم الثالث على التوالي، للسيطرة على الحرائق في الغابات التي تنتشر على الساحل الجنوبي لتركيا، بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق ، بحسب وكالة "رويترز".

وصرّح مسؤولون أتراك بأن أكثر من 60 حريقا شبّت في الغابات في أنحاء 17 إقليما على ساحل بحر إيجه، والبحر المتوسط خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق نشب لسبب غير معروف وانتشرت ألسنة اللهب بسبب سرعة الرياح في الغابات.