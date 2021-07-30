الأمم المتحدة: مقتل العديد من المدنيين في قندهار وسط هجمات "طالبان"

أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان" يوناما"، اليوم الجمعة، بمقتل العديد من المدنيين في قندهار وسط هجمات شنها مسلحو حركة "طالبان" [ المتشددة المحظورة في روسيا]، على المدينة، مشيرة إلى مقتل وإصابة العشرات منذ 16 تموز/ يوليو الحالي.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت البعثة على تويتر: "ينتابنا قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في قندهار وما حولها وسط هجمات "طالبان" المستمرة على المدينة. وقد سقط أكثر من 230 مدنيا بين قتيل وجريح منذ 16 تموز/ يوليو".

— UNAMA News (@UNAMAnews) July 30, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الحقيقية على الأرجح قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت البعثة أن هناك "تقارير موثوقة عن مقتل العديد من المدنيين".

وأوضحت البعثة في تعليقها "نحن نعمل على إثبات الحقائق حول الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين".

ودعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان" يوناما"، الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين.

وفي وقت سابق، نشرت البعثة، تقريرا يفيد بزيادة أعداد القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان في النصف الأول من عام 2021، مع ارتفاع ملحوظ في أعمال العنف في أيار/ مايو الماضي، عقب بدء انسحاب القوات الأجنبية.