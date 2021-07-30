الولايات المتحدة تصادر ناقلة بزعم نقلها النفط سرا إلى كوريا الشمالية

صادرت محكمة فيدرالية أمريكية ناقلة نفط تحمل أكثر من ألفي طن من المواد البترولية، والتي تزعم أنها استخدمت لنقل المنتجات إلى كوريا الشمالية في انتهاك لنظام العقوبات الحالي، حسبما ذكرت وزارة العدل، اليوم الجمعة.

واشنطن- سبوتنيك. قالت الوزارة في بيان لها: "أصدرت محكمة اتحادية في نيويورك اليوم حكما بمصادرة الناقلة (M / T Courageous)، وهي ناقلة منتجات نفطية تتسع لـ2734 طنا".

وذكرت الوزارة أن الناقلة تستخدم في عمليات تسليم غير مشروعة للمنتجات البترولية من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى تحمل علم كوريا الشمالية، ويتم في النهاية توجيه الشحنات المباشرة إلى ميناء نامبو الكوري الشمالي.

يُزعم أن كويك كي سينج، وهو مواطن سنغافوري، اشترى السفينة بأكثر من 500 ألف دولار لاستخدامها في عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى بقيمة 1.5 مليون دولار إلى سفينة كورية شمالية.

وكذلك استخدمها بغرض السفر إلى ميناء كوريا الشمالية نامبو في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على بيونغ يانغ، حسبما ذكرت الوزارة.

وذكر البيان أن كويك لا يزال طليقا ومتهما بالتآمر للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية، ومؤامرة غسل الأموال التي تضمنت مدفوعات متنوعة بالدولار تمت معالجتها من خلال حسابات في الولايات المتحدة لشراء النفط.

تم الاستيلاء على السفينة في البداية من قبل السلطات الكمبودية في مارس/ آذار عام 2020 بموجب مذكرة الاستيلاء الأمريكية، وأعقب ذلك شكوى مصادرة مدنية نيابة عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك.