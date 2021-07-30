بايدن: لا أتوقع حدوث تغييرات راديكالية في كوبا ولذلك سيكون هناك المزيد من العقوبات

هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، بمواصلة فرض الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد في كوبا بسبب الانتهاكات المزعومة.

واشنطن- سبوتنيك. وقال بايدن يوم الجمعة خلال تصريحات في البيت الأبيض: "سنواصل إضافة عقوبات على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات لصالح النظام".

وخلال لقاءه مع ممثلي الجالية الكوبية في الولايات المتحدة أضاف: "سيكون هناك المزيد [من العقوبات] في حال لم تحدث هناك تغييرات راديكالية، وأنا لا أعتقد أنها ستحدث".

في وقت سابق اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية وقائد القوة في أحدث جولة لها من العقوبات ضد الدولة.

كما أمر الرئيس الأمريكي وزارة الخارجية والخزانة، بتزويده بتوصيات في غضون شهر واحد، حول كيفية إرسال التحويلات إلى الشعب الكوبي مع تجاوز الحكومة الكوبية.

وقال بايدن: "لقد وجهت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة لتزويدي، في غضون شهر واحد، بتوصيات حول كيفية تعظيم تدفق التحويلات إلى الشعب الكوبي دون أن يأخذ الجيش الكوبي حصصهم".

قبل أسبوع، قال بايدن، إن عقوبات بلاده ضد وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا، وإحدى هيئات وزارة الداخلية في البلاد؛ هي مجرد بداية عمل الولايات المتحدة لفرض قيود على المسؤولين عن قمع الكوبيين.

جاء ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا، وإحدى هيئات وزارة الداخلية في البلاد، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.