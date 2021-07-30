الخارجية الأمريكية: فرضنا عقوبات على الشرطة الكوبية بسبب "اعتداءاتها" على المتظاهرين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على جهز الشرطة في كوبا، قال إنها على خلفية "اعتداءاتها على المتظاهرين" على حد قوله.

وقال بلينكن في تغريدة عبر تويتر: "فرضنا اليوم عقوبات إضافية على الشرطة الكوبية بسبب اعتداءاتها على المتظاهرين"، مضيفا: "سنواصل عملنا من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوبا".

Today, we are imposing further sanctions against the Cuban police following their attacks on protestors, including young people, religious leaders, and civil society organizations. We will continue to promote accountability for the Cuban regime’s human rights abuses. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 30, 2021

وفي وقت سابق، الجمعة، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة فرض الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد في كوبا بسبب الانتهاكات المزعومة.

وقال بايدن خلال تصريحات في البيت الأبيض: "سنواصل إضافة عقوبات على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات لصالح النظام".

وقبل أسبوع، قال بايدن، إن عقوبات بلاده ضد وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا، وإحدى هيئات وزارة الداخلية في البلاد؛ هي مجرد بداية عمل الولايات المتحدة لفرض قيود على المسؤولين عن قمع الكوبيين.

وجاء ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا، وإحدى هيئات وزارة الداخلية في البلاد، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.