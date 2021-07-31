استطلاع: نحو 68 % من الناخبين في أمريكا يؤيدون التطعيم الإجباري ضد "كوفيد-19"

أفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة "هيل" الأمريكية وخدمة"هاريس إكس"، بأن ما لا يقل عن 68 في المئة من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة يؤيدون التطعيم الإجباري ضد كوفيد-19.

واشنطن – سبوتنيك. وأشار الاستطلاع إلى أن 32 في المئة من الناخبين الأمريكيين يعارضون قطعا التطعيم الإجباري.

ويذكر أن بين الناخبين الذين لم يتلقوا لقاح كوفيد-19، 70 في المئة يعارضون التطعيم الإجباري. أما بين الناخبين الذين تلقوا اللقاح سابقا، 81 بالمئة يؤيدون هذا التدبير.

وجرى الاستطلاع عبر الإنترنت في 28-29 تموز/يوليو، وشارك فيه 948 شخصا وهم ناخبين مسجلين في الولايات المتحدة.

هذا وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الإدارة الأمريكية لا تبحث إمكانية فرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا المستجد في هذه المرحلة.