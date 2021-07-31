إصابة 23 شخصا في حادث اصطدام قطارين بمدينة بوسطن الأمريكية

أصيب عدة أشخاص، يوم الجمعة، في حادث تصادم قطارين بمدينة بوسطن الأمريكية، حيث تم نقل 23 شخصًا إلى المستشفيات.

وقالت إدارة الإطفاء في بوسطن عبر تغريدة بموقع تويتر: "نُقَِل 23 شخصًا إلى المستشفيات بسبب إصابات لا تهدد حياتهم بعد الحادث مساء الجمعة".

Update for trolley accident at Commonwealth Av & Pleasant St… we have a count of 23 patients transported by multiple EMS agencies. No life threatening injuries reported at this time. Please avoid area. pic.twitter.com/qWx7s7SUuj — Boston Fire Dept. (@BostonFire) July 30, 2021

جاء ذلك بعد إعلان هيئة النقل بخليج ماساتشوستس أن قطارين اصطدم أحدهما بالآخر على خط سكة حديد الكومنولث أفينيو في بوسطن.

Green Line B Branch Update: Shuttle buses replacing B Branch trains between Kenmore and Washington St due to a collision involving two Green Line trains near Babcock Street. https://t.co/zFjqHfMH8q — MBTA (@MBTA) July 30, 2021

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أحد شهود العيان قوله: "توقف القطار عند الضوء عندما انطلق فجأة إلى الأمام، لقد شعرت وكأنها أسوأ رحلة في مدينة ملاهي يمكن أن تتخيلها".

وقال شاهد آخر كان يجلس في سيارة عندما وقع الحادث إن بعض الركاب أصيبوا بجروح في العنق والرأس.