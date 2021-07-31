كوبا تستقبل مساعدات غذائية وطبية من دول حليفة لتخفيف حدة أزمة اقتصادية

استقبلت كوبا خلال الأيام القليلة الماضية شحنات أغذية وإمدادات طبية من حليفاتها المكسيك وروسيا وبوليفيا، في مسعى لتقليل العجز وتبديد الاستياء، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالجزيرة خلال عقود، فضلا عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات بدأت بتوزيع المساعدات على المواطنين بعد قرابة ثلاثة أسابيع من احتجاجات غير مسبوقة في أنحاء كوبا، ناجمة عن الإحباط من تردي الأوضاع الاقتصادية والقيود على الحريات المدنية.

وتلقي كوبا باللوم في الاضطرابات على محتجين مدعومين من الولايات المتحدة يستغلون المصاعب التي تقول إنها ناجمة في أغلبها عن عقود من العقوبات الأمريكية ومحاولات مستترة لإحداث اضطرابات من خلال حملة على الإنترنت تدعو لمساعدات إنسانية.

ووصلت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية إلى كوبا، يوم الجمعة، تحمل ألف طن صويا ومعدات طبية وأكسجين لمرضى كوفيد-19.

وقالت وزيرة التجارة الداخلية بتسي دياز إن سفينتين أخريين ستصلان قريبا.