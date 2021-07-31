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    مناورات عسكرية لقوات الجيش الإيراني والحرس الثوري في بحر عمان

    مصادر لشبكة إيرانية: استهداف السفينة الإسرائيلية جاء ردا على مهاجمة مطار سوري

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    صرحت مصادر مطلعة لشبكة إيرانية بأن استهداف السفينة "ميرسر ستريت" الإسرائيلية، الذي تم في بحر العرب قبالة السواحل العمانية، أمس الجمعة، جاء ردا على مهاجمة مطار سوري.

    ونقلت شبكة "العالم" الإيرانية عن مصادر مطلعة في المنطقة، أفادت لها بأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية الذي راح ضحيته شخصان، جاء ردا على هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير في سوريا.

    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019
    © AP Photo / ISNA
    سلطنة عمان تعلق على حادث استهداف السفينة الإسرائيلية قرب سواحلها
    وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل ايران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في بحر عمان.

    وعلقت سلطنة عمان على حادث الهجوم على السفينة، ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول في مركز الأمن البحري، قوله إن "مركز الأمن البحري بالسلطنة تلقى معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى "ميرسر ستريت" لحادث.

    وأضاف أن "البحرية السلطانية العمانية قامت بتسيير سفينة إلى مكان الهجوم، كما أكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، وأنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة".

    وأكد على حرص السلطنة الدائم لتسخير جميع الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، والقيام بكل ما من شأنه سلامة الملاحة في البحر الإقليمي العماني.

    وكانت سفينة شحن إسرائيلية قد تعرضت، أمس الجمعة، لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عمان، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل لم تسمهم إن "طائرة إيرانية  مفخخة (مسيرة) من دون طيار استهدفت السفينة قرب سلطنة عمان".

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