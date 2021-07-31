الجيش الأمريكي يعلن تقديم المساعدة للناقلة "ميرسر ستريت"

أعلن الجيش الأمريكي تقديم المساعدة لناقلة المنتجات البترولية التي تديرها إسرائيل، والتي تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن حاملة الطائرات "رونالد ريغان" ترافق الناقلة "ميرسر ستريت" التي ترفع علم ليبيريا وتملكها اليابان.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية المشرفة على العمليات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن خبراء المفرقعات التابعين للبحرية الأمريكية موجودون على متن السفينة لضمان عدم وجود مخاطر إضافية للطاقم.

وأشارت القيادة إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، قالت شركة "زودياك ماريتايم" في بيان، إن ناقلة تحمل منتجات بترولية تعرضت لهجوم في بحر العرب، واصفة الحادث بأنه "قرصنة محتملة". وقالت الشركة على موقع "تويتر": "لقد علمنا ببالغ الأسى أن حادثًا وقع على متن ناقلة ميرسر ستريت يوم 29 يوليو/ تموز 2021، أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم: مواطن روماني ومواطن بريطاني".