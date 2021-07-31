روسيا تساعد تركيا في إطفاء الحرائق عن طريق الدعم الجوي

تستعد روسيا، بناء على طلب أنقرة، لإرسال مجموعة جوية مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ في روسيا تشمل 11 قطعة من المعدات إلى تركيا لمكافحة الحرائق، وفقًا لوزارة الطوارئ في روسيا الاتحادية.

وقالت الوزارة اليوم السبت: "توجهت سلطات الجمهورية التركية إلى روسيا بطلب المساعدة في إطفاء حرائق الغابات المستعرة بالقرب من البلدات والمناطق السياحية التي يستريح فيها عدد كبير من المواطنين الروس. وقد تم اتخاذ قرار إيجابي. سيتم إرسال مجموعة جوية من وزارة الدفاع الروسية ووزارة حالات الطوارئ الروسية تشمل 11 وحدة تقنية إلى تركيا".

في وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس التركي إرسال خمس طائرات من طراز "إل 76" وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مي 8" من روسيا إلى تركيا. وأفادت السفارة الروسية في أنقرة أن ثلاث طائرات روسية لمكافحة الحرائق من طراز "بي 200" تشارك في إخماد حرائق الغابات في جنوب تركيا.

Bodrum'daki orman yangınını duyuran İHA: Patlama sesinin gelmesi dikkat çektihttps://t.co/YJOtrZ9D19 pic.twitter.com/xq1404CDJX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 31, 2021

​وقال وزير الزراعة والغابات التركي باكير باكديميرلي، يوم السبت، إنه تمت السيطرة على 88 حريقًا في 30 مقاطعة تركية خلال الأيام الأربعة الماضية. ويستمر إطفاء 10 حرائق في مقاطعات أضنة (منطقة بوس) ، أنطاليا (مانافجات ، أكسيكي، غازي باشا)، موغلا (مرماريس ، كويسيجيز)، مرسين (أيدينجيك ، سيليفكي)، عثمانية (كادرلي). وتم الإبلاغ عن ستة ضحايا لحرائق الغابات و 185 إصابة.

Manavgat Sevinler bölgesinde ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor https://t.co/jIJWDRnObq pic.twitter.com/4sXUEw5COO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 31, 2021

​وطالت الحرائق المنتجعات التركية الشعبية في بودروم ومارماريس، حيث تم إخلاء العديد من الفنادق في المنطقة. وقال رئيس بلدية بودروم، أحمد أراس، لوكالة "ريا نوفوستي" إن حريق الغابات في المنطقة المجاورة قد تم إخماده ، وعاد جميع السائحين الذين تم إجلاؤهم إلى فنادقهم، ولم تقع إصابات.