أردوغان يتوعد من يثبت تورطه في حرائق تركيا بـ"عقاب رادع"

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من يثبت تورطه في الحرائق التي تشهدها ولايات جنوبي البلاد بـ"عقاب رادع".

وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي، خلال تفقده حرائق لا تزال مشتعلة في منطقة مانافغات بولاية أنطاليا، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وتعهد الرئيس التركي بتقديم تسهيلات للمواطنين الذين تضرروا من حرائق الغابات، قائلا في هذا الصدد إنه وجه بتخصيص 50 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار) وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق التي تضررت بفعل الحرائق.

وقال أردوغان إنه سيتم الانتهاء في غضون أيام من بناء المنازل في المنطقة المنكوبة، معلنا عن تأجيل تسديد الضرائب والقروض التجارية والزراعية في تلك المناطق.

وتوعد الرئيس التركي من يثبت تورطه في الحرائق التي خلفت حتى الآن 6 قتلى وعشرات المصابين بـ"عقاب رادع"، بحسب الوكالة التركية.

وشهدت تركيا اندلاع عدد من الحرائق بشكل متزامن في ولايات عدة بجنوب وجنوب غربي البلاد، والتي اعتبرها الرئيس التركي "مناطق منكوبة".