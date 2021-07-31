تراجع إصابات كورونا في بريطانيا بنسبة 33% بعد تطعيم 88% من البالغين

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 26144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وبحسب "رويترز"، فإن هذا يعني أن تراجع الإصابات خلال الفترة بين 25 و31 يوليو/ حزيران، بلغ 33% مقارنة بالأسبوع السابق.

وسجلت بريطانيا 71 وفاة خلال 28 من ثبوت الإصابة بكورونا، الأمر الذي يرفع نسبة الوفيات 9.2%، خلال 7 أيام.

وحصل 46.81 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، حتى 30 يوليو، بينما حصل 38.13 على الجرعة الثانية.

ووفقا لهذه الأرقام تكون نسبة البالغين الذين حصلوا عل الجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا بلغت 88.4 في المئة في حين بلغت نسبة من تلقوا الجرعتين 71.8 في المئة.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها توسع برنامجا تجريبيا لاختبارات كورونا اليومية ليشمل مجموعة أوسع من أرباب العمل الرئيسيين في محاولة لتقليل غياب الموظفين عن العمل بسبب موجة الوباء الحالية.

وقالت وزارة الصحة في البيان: "بالإضافة إلى الموظفين الهامين الذين يعملون في السجون والدفاع وجمع القمامة، فإن الأشخاص الذين يعملون في مجال الطاقة، والصيدلة والاتصالات، والمياه والفضاء، والطب البيطري، وصيد الأسماك، سيتم إعطاؤهم أيضا أولوية في مواقع اختبارات الاتصال اليومي الجديدة البالغ عددها 1200 موقع".