بلينكن يشارك في اجتماع وزاري لدول "آسيان" الأسبوع المقبل

يستعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لحضور اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بـ "آسيان"، المقرر انعقاده افتراضيا الأسبوع المقبل.

وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم السبت: "اتطلع للمشاركة في اجتماع وزاري لدول "آسيان"، الذي من المقرر انعقاده افتراضيا".

Looking forward to engaging with leaders from across the Indo-Pacific at the @ASEAN virtual ministerial meetings next week. The U.S. is committed to working with our ASEAN and international partners to combat the COVID-19 pandemic and support economic recovery. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 31, 2021

وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع دول آسيان والشركاء العالميين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعم جهود التعافي الاقتصادي للدول التي تأثرت بجائحة كورونا".

ونشرت الصفحة الرسمية لدول "آسيان" على "تويتر" تدوينة قالت فيها، إن الدول الأعضاء في الرابطة ستحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسها خلال أيام.

8 DAYS before #ASEAN Day! Join the celebration and share your excitement by posting on Instagram Story. Post a story of yourself saying “Happy 54th ASEAN Day” in your native language and tag us @ASEAN to be noticed.



Let’s learn and celebrate together!https://t.co/cdMhXPCRBW pic.twitter.com/MQQVXKLsYf — ASEAN (@ASEAN) July 31, 2021

ويوافق يوم الـ 8 من أغسطس/ آب المقبل، الذكرى السنوية رقم 54 لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1967.

وتضم الرابطة 10 دول هي تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وبروناي وكولومبيا ولاوس وميانمار وفيتنام، بحسب ما أورده الموقع الرسمي لرابطة "آسيان".