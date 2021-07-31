قائد الحرس الثوري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني

تلقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، الجرعة الأولى من اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن تلقي سلامي للقاح الإيراني الصنع المضاد لكورونا، جاء على هامش زيارته التفقدية، اليوم، لمركز تطعيم اللقاحات الطبية، التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، بالعاصمة، طهران.

وأكد اللواء حسين سلامي مواصلة عملية التطعيم في كافة المراكز الطبية والصحية الإيرانية التابعة للحرس الثوري في بلاده، بالتعاون مع وزارة الصحة الإيرانية، بهدف تطعيم كل المواطنين الإيرانيين جميعهم، مشيرا إلى أن حرس الثورة الإيرانية كرس طاقاته الطبية والعلاجية جميعها للوقوف إلى جانب المواطنين، من أجل مواجهة وباء كورونا، والقضاء عليه تماما.

سبق أن قال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا رئيسي، مطلع الشهر الجاري، إنه خلال الأسابيع الستة القادمة سيصل طهران نحو 9 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، وبأنه في الوقت الحالي سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن هناك 6 لقاحات مضادة لكورونا يتم تطويرها في البلاد، منها لقاح "بركت" الذي حصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، وتلقاه قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.

وشدد على أن لقاح "باستور" المحلي سيحصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، كما سيحصل لقاح "رازي" على الترخيص الطارئ في غضون شهر أو شهرين.