أمير قطر يصدر توجيها بشأن حرائق الغابات في تركيا

أصدر تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، توجيها بإرسال مجموعة البحث والإنقاذ القطرية إلى تركيا لمساعدتها في التصدي لحرائق الغابات التي لا تزال مشتعلة في البلاد منذ أيام.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا" على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن "أمير البلاد وجه بإرسال فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" إلى الجمهورية التركية الشقيقة".

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بإرسال فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي /لخويا/ إلى الجمهورية التركية الشقيقة، للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين جراء الحرائق في ولايات تركية. #قناhttps://t.co/UiQIe9i7sv pic.twitter.com/sBe9CMYjxZ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 31, 2021

وتابعت: "سيقوم فريق الإنقاذ القطري بالمشاركة في عمليات البحث عن مفقودين جراء الحرائق التي اندلعت في ولايات تركية جنوبي البلاد".

وقال التلفزيون التركي ووكالة "الأناضول" الرسمية في وقت سابق، اليوم السبت، إن تم اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في إشعال الحرائق بمحافظة إيدين، بينما توعد الرئيس التركي من يثبت تورطه في الحرائق بـ"عقاب رادع".

يذكر أن تركيا شهدت، قبل أيام، اندلاع عدد من الحرائق في أوقات متزامنة بولايات عدة في جنوب وجنوب غربي البلاد، أدت إلى سقوط 6 قتلى وعشرات المصابين".