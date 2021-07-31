الجيش الإيراني: الأعداء يشنون حربا ثقافية ضدنا إلى جانب العسكرية والاقتصادية

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إن الأعداء يشنون حربا ثقافية إلى جانب الحربين، العسكرية والاقتصادية، ضد بلاده.

© Sputnik . Евгений Одиноков إيران: الحروب تغيرت اليوم من عسكرية وأمنية إلى اقتصادية واجتماعية مساء اليوم السبت، أن تصريحات أمير حاتمي، جاءت خلال مراسم افتتاح مسجد الإمام موسى الكاظم، في حي الشهيد جمران، اليوم، موضحا خلالها بأن بلاده تتعرض لحروب مختلفة، آخرها الحرب الثقافية.

وأوضح حاتمي أن إيران تتعرض لحرب ثقافية من أعداء يستخدمون آلاف القنوات التلفزيونية والفضائيات والمواقع الإلكترونية، من أجل النيل من قيم الشعب الإيراني، في المجالات العقيدية والثقافية والثورية، وبأن هؤلاء "الأعداء" يوظفون الإمكانيات والتقنيات الحديثة، بغرض تدمير القيم والمبادئ الثقافية في البلاد.

وشدد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، على وجوب الاهتمام بدور المساجد والعبادة في مواجهة الحرب الثقافية التي تتعرض لها بلاده، منوها إلى أن وزارة الدفاع تقوم ببناء وتطوير وإعادة بناء 413 مسجدا ومصلى تابعا لها، لافتا إلى ضرورة وضع خطة شاملة بهذا الصدد.

وأكد الوزير الإيراني على أن الوزارة تعتمد برنامجا للنهوض بإعادة إعمار وتحديث المساجد في بلاده، مضيفا أن قوات وزارة الدفاع تقوم وتعمل، دوما، على استمرار هذه المشاريع، خاصة خلال الأعوام الماضية.