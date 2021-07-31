انتهاء حظر إخلاء المساكن الذي فرضته أمريكا بعد تفشي "كوفيد-19"

ينتهي الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على عمليات إخلاء المساكن بسبب فيروس كورونا، منتصف ليل السبت، مما يعرض ملايين المستأجرين الأمريكيين لخطر طردهم من منازلهم.

إذ رفض مجلس النواب الأمريكي اجتماعا دون مراجعة تدابير حماية المستأجر بعد أن أحبط عضو جمهوري بالكونغرس محاولة لتمديد هذه التدابير من خلال الموافقة عليها بالإجماع حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب رويترز.

وقال الزعماء الديمقراطيون إنهم يفتقرون إلى الدعم الكافي لطرح الاقتراح للتصويت الرسمي.

وعقد مجلس الشيوخ جلسة يوم السبت لكن الزعماء لم يعطوا أي إشارة إلى أنهم سيبحثون تمديد حظر الإخلاء، وأوضح البيت الأبيض أنه لن يمدد هذه الحماية من جانب واحد قائلا إنه لا يملك السلطة القانونية للقيام بذلك.

وذكرت دراسة أجراها معهد أسبن ومشروع الدفاع عن الإخلاء المتعلق بكوفيد-19 إنه يوجد أكثر من 15 مليون شخص في 6.5 مليون أسرة أمريكية متخلفون حاليا عن دفع إيجار مساكنهم ويدينون مجتمعين بأكثر من 20 مليار دولار لأصحاب العقارات.