وزير الخارجية الأمريكية يتودد لدول جنوب شرق آسيا باجتماعات افتراضية

تسعى الولايات المتحدة لإظهار أن جنوب شرق آسيا تمثل أولوية لها في حين تتابع الأزمة في ميانمار، إذ من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اجتماعات افتراضية مع مسؤولين دول هذه المنطقة كل يوم هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعات افتراضية مع مسؤولين في جنوب شرق آسيا كل يوم هذا الأسبوع.

وسيحضر الوزير الأمريكي اجتماعات افتراضية على مدى خمسة أيام متتالية من بينها الاجتماعات السنوية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول أخرى واجتماعات منفصلة لدول منطقة دلتا ميكونج السفلى، وهي ميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام وتايلاند.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة ألا ينشر اسمه "أعتقد أن ذلك إظهار واضح لالتزامنا تجاه المنطقة".

في السنوات الماضية لم يحضر مسؤولون أمريكيون كبار على الدوام اجتماعات آسيان وأوفدوا أحيانا مسؤولين أقل مستوى لاجتماعات القمة بالمنطقة.