وزير الدفاع الإيراني: الأعداء يشنون علينا حربا ثقافية

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن أعداء إيران يشنون عليها حربا ثقافية فضلا عن الحربين العسكرية والاقتصادية.

وقال حاتمي، خلال كلمة له، يوم السبت، إن الأعداء يستخدمون آلاف قنوات التلفزة والفضائيات والمواقع الالكترونية لاستهداف قيم شعبنا في المجالات الثقافية والعقدية والثورية، بحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وأشار وزير الدفاع إلى أن "الأعداء يوظفون أحدث الإمكانيات على صعيد التقنيات لتهديم القيم والنيل من المبادئ الثقافية في البلاد"، على حد قوله.

واعتبر حاتمي "المساجد بأنها المحور والهيكل والمصدر لحركة الثورة الإسلامية"، لافتا إلى وزارة الدفاع الإيرانية ترعى عمليات تحديث وإعادة بناء 413 مسجدا ومصلى تابعا لها.