المئات يتظاهرون ضد تصاريح "كوفيد-19" الصحية في روما: لا للديكتاتورية

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بتجمع مئات الأشخاص في ساحة بيازا ديل بوبولو بوسط روما يوم السبت، مطالبين بحق الاختيار عندما يتعلق الأمر ببطاقات كوفيد -19 والتطعيم.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين رفعوا لافتات كُتِبَ عليها "لا للديكتاتورية" و"الجهل أخطر فيروس".

ووفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يؤيد حوالي ثلثي الإيطاليين تصاريح "كوفيد-19" الصحية، ومع ذلك، تم بالفعل تنظيم العديد من المظاهرات في روما، وكذلك في مدن إيطالية أخرى، ضد الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا منذ 22 يوليو/تموز، عندما أعلنت البلاد التخطيط لاستخدام تصريح ما يسمى بـ"الممر الأخضر".

واعتبارًا من 6 أغسطس/آب الحالي، سيكون تصريح "الممر الأخضر" مطلوبًا في إيطاليا لدخول الملاعب والمتاحف ومراكز المعارض والمسارح ودور السينما وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى تقديمها في الداخل في المطاعم.