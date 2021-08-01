خامنئي يوافق على عفو أو خفض العقوبة عن ألاف السجناء في إيران

وافق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، صباح اليوم الأحد على اقتراح عفو أو خفض العقوبة عن أكثر من 2.8 ألف سجين في إيران.

ونشر الموقع الإعلامي التابع للخامنئي أن المرشد الأعلى وافق على إقتراح عفو أو خفض أو تبديل عقوبة 2825 من المدانين، وفق أحكام المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.

وكان رئيس السلطة القضائية، محسني إجِئي، قد اقترح في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية العفوَ أو تخفيف أو استبدال العقوبة عن هؤلاء المحكومين الذين راجعت قضايا العفو عنهم لجنةُ العفو والصفح، وشخّصت أنهم من واجدي الشروط.

يذكر أن الاقتراح نال موافقة خامنئي "بمناسبة عيد الأضحى المبارك و​عيد الغدير​ السعيد"، وفقاً للبند 11 من المادة 110 للدستور.