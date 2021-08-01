إيران تنفي تورطها في هجوم على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة ساحل عمان

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، تورط بلاده في هجوم على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة ساحل عمان.

وقال سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي: "هذه الاتهامات المتعلقة بتورط إيران تم شجبها"، بحسب "رويتزر".

ويوم الجمعة قُتل اثنان من أعضاء طاقم الناقلة اليابانية "ميرسر ستريت" التي تديرها إسرائيل، خلال هجوم نفذه مجهولون في بحر العرب قبالة السواحل العمانية.

وقال بيان صادر عن شركة "زودياك ماريتايم"، إن ناقلة تحمل منتجات بترولية تعرضت لهجوم في بحر العرب، واصفة الحادث بأنه "قرصنة محتملة".

وقالت الشركة: "لقد علمنا ببالغ الأسى أن حادثًا وقع على متن ناقلة ميرسر ستريت يوم 29 تموز / يوليو 2021، أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم: مواطن روماني ومواطن بريطاني".

يذكر أن ملكية شركة "زودياك ماريتايم" البحرية، التي تدير ناقلة النفط اليابانية، تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.