السلطات العسكرية في ميانمار تعلن تشكيل حكومة مؤقتة

أعلن مجلس الدولة الإداري في ميانمار، الذي أنشأه الجيش، عن تشكيل حكومة مؤقتة للبلاد.

وفقًا للبيان، سيصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار ورئيس مجلس إدارة الدولة، مين أونج هلان، رئيسًا للوزراء في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

وصل الجيش إلى السلطة في ميانمار باستخدام آلية دستورية في 1 فبراير 2021. تم اعتقال قادة مدنيين في البلاد ، كما تم اعتقال العديد من أعضاء البرلمان المنتخب حديثًا مؤقتًا أو تم اعتقالهم أيضًا قبل الاجتماع الأول للدورة الأولى للدعوة الجديدة. أعقب نقل السلطة إلى الجيش أشهر من الاحتجاجات.

وفي الأول من فبراير/ شباط الماضي أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، قبل ساعات من انعقاد البرلمان المنتخب حديثا. تم اعتقال مستشارة الدولة، أونغ سان سو كي، والرئيس وين مينت، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين اتهمهم الجيش بتزوير الانتخابات.

وشدد الجيش قبضته على ميانمار بعد الاستيلاء على السلطة في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات التي جرت في البلاد في عام 2020 والتي يرفضها بذريعة التزوير الشامل لنتائجها.

وتعهد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز فيها، بعد ذلك في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، اقترح المسؤول العسكري، الجنرال زو مين تونغ، موعداً آخر للانتخابات في غضون عامين.