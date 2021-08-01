تايلاند تمدد إجراءات كورونا الصارمة حتى نهاية أغسطس

مددت تايلاند، اليوم الأحد، إجراءات كورونا الصارمة في العاصمة والأقاليم مرتفعة الخطورة حتى نهاية أغسطس/آب لإبطاء انتشار كوفيد-19، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أكبر تفش لها حتى الآن.

ونقلت "رويترز" عن مصادر حكومية، قولها إن "الإجراءات التي تشمل فرض قيود على التنقل وإغلاق مراكز التسوق وحظر التجول ستمتد لتشمل 29 إقليما بعد أن كانت مقصورة على 13".

وأضافت أنه "سيتم السماح بفتح المطاعم في مراكز التسوق لخدمة التوصيل فقط".

وأكدت أن "إجراءات كورونا الصارمة في العاصمة والأقاليم مرتفعة الخطورة ستمدد حتى نهاية أغسطس/آب الجاري بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل 18027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 615 ألفا و314 حالة.

وكما سجلت 133 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 4 آلاف و896 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خرج من المستشفيات على مدار أمس 13 ألفا و402 شخص؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 405 آلاف و322 شخصا.

وكانت تايلاند قد طبقت في يوليو/تموز المنصرم حظر التجوال الليلي خلال الفترة بين الساعة الـ 9 مساء حتى الساعة الـ 4 صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد.

كما تم حظر التجمعات في تايلاند بالمدن المشمولة بالإجراءات، لأكثر من 5 أشخاص.