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    صلاة عيد الأضحى في مدينة كابول، أفغانستان 20 يوليو 2021

    هل بلغت حرب أفغانستان الرمق الأخير؟ قتال مستميت للسيطرة على المدن الرئيسية

    © AP Photo / Rahmat Gul
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    كافحت القوات الحكومية الأفغانية لصد هجمات حركة طالبان على مدن رئيسية عدة، اليوم الأحد، في الوقت الذي صعد فيه المتمردون هجومهم على مستوى البلاد، بما في ذلك قصف صاروخي لمطار رئيسي في الجنوب خلال الليل.

    وانتشر المئات من أفراد قوات الكوماندوز الأفغانية في مدينة هرات الغربية، فيما دعت السلطات في مدينة لشكر جاه الجنوبية لإرسال المزيد من القوات لكبح هجمات طالبان (التنظيم المحظور في روسيا)، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

    قوات أمن أفغانية
    © REUTERS / OMAR SOBHANI
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    وتصاعد القتال في أنحاء البلاد منذ أوائل مايو/ أيار عندما بدأت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة انسحابا نهائيا من أفغانستان اكتمل بنسبة 95% حتى الآن.

    بعد السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية والاستيلاء على المعابر الحدودية الرئيسية، بدأت طالبان في مهاجمة عواصم المقاطعات بهجمات عنيفة، وتوقفت الرحلات الجوية من قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان والمعقل السابق للمتمردين، بعد استهدافه بالصواريخ قبل الفجر.

    وقال مدير المطار مسعود بشتون إن صاروخين أصابا المدرج، وإن الإصلاحات جارية، ومن المرجح أن تستأنف الطائرات الخدمة في وقت لاحق اليوم. المرفق حيوي للحفاظ على الدعم اللوجستي والجوي اللازمين لمنع طالبان من اجتياح المدينة، مع توفير غطاء جوي لمساحات كبيرة من جنوب أفغانستان.

    جاء الهجوم في الوقت الذي اقتربت فيه حركة طالبان من السيطرة على عاصمتين إقليميتين أخريين (على الأقل)، بما في ذلك تلك القريبة من عسكر جاه في ولاية هلمند، التي قال رئيس مجلسها عطاء الله أفغاني إن "القتال مستمر داخل المدينة وطلبنا نشر قوات خاصة".

    اعتمدت قوات الأمن الأفغانية بشكل متزايد على الضربات الجوية لطرد المسلحين من المدن حتى في الوقت الذي يخاطرون فيه بضرب المدنيين في مناطق مكتظة بالسكان.

    غارات جوية في أفغانستان
    © AFP 2021 / BANARAS KHAN
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    وقال حليم كريمي للوكالة الفرنسية وهو من سكان لشكركاه التي يقطنها 200 ألف نسمة: "المدينة في أسوأ حالة، ولا أعرف ماذا سيحدث. لن ترحمنا طالبان ولن توقف الحكومة القصف".

    في هرات، المدينة الغربية، استمر القتال على مشارفها خلال الليل بضربات جوية استهدفت مواقع طالبان، وذلك عقب يوم من الاشتباكات الدراماتيكية بين المتمردين وقوات الأمن الأفغانية المدعومة من مقاتلي الميليشيات المحلية.

    من جانبه قال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم ولاية هرات إن نحو 100 مقاتل متشدد قتلوا في الهجمات. تميل كل من طالبان والقوات الحكومية إلى المبالغة في ادعاءاتهم بشأن الخسائر التي لحقت بقوات الطرف الآخر، ومن الصعب التحقق من التعداد الحقيقي بشكل مستقل، وفقا لـ"فرانس برس".

    قالت وزارة الدفاع، اليوم، إنها أرسلت مئات من الكوماندوز إلى هرات للمساعدة في صد هجوم المتمردين. وكتبت الوزارة على تويتر: "ستزيد هذه القوات من العمليات الهجومية وتقمع طالبان في هرات".

    حلم السلام الضائع

    مع احتدام القتال، انتقد الرئيس أشرف غني حركة طالبان مرة أخرى لفشلها في حشد قوتها التفاوضية للتوصل إلى اتفاق سلام. وقال غني في اجتماع لمجلس الوزراء: "نريد السلام لكنهم يريدوننا أن نستسلم".

    فيما خاطبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) حركة طالبان، وطالبت المتمردين بـ "تقديم إجابات" على الهجوم الصاروخي على مكتبها في هرات، يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل حارس أفغاني.

    هجوم صاروخي على مطار كابول بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي، أفغانستان
    © Sputnik . M. Naderi
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    في تغريدة نُشرت اليوم، أشارت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان إلى وقوع "أحداث عنف في قاعدة هيرات" يوم السبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

    تزامنت المكاسب الإقليمية السريعة لطالبان مع المراحل الأخيرة من الانسحاب العسكري الأمريكي إلى حد كبير، وتركزت في مناطق ريفية قليلة السكان، لكنها ضغطت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة على عواصم المقاطعات واستولوت على معابر حدودية رئيسية.

    الاستيلاء على أي مركز حضري كبير يهدد بتصعيد هجوم المتمردين الحالي إلى مستوى آخر ويغذي المخاوف من أن الجيش غير قادر على مقاومة تقدم طالبان.

    قللت الحكومة مرارا وتكرارا المكاسب الثابتة التي حققها المسلحون خلال الصيف باعتبارها تفتقر إلى القيمة الاستراتيجية، لكنها فشلت إلى حد كبير في عكس زخمهم في ساحة المعركة.

    اعترف كبار المسؤولين والجنرالات الأمريكيين بأنه في الأسابيع الأخيرة، شن الجيش الأمريكي، على الرغم من أنه في مراحل انسحابه الأخيرة، ضربات جوية ضد طالبان لمساعدة القوات الأفغانية على منع المتمردين من اجتياح المناطق الحضرية.

    انظر أيضا:

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