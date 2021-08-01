نيجيريا تتسلم 4 ملايين جرعة لقاح من أمريكا

تسلمت نيجيريا، اليوم الأحد، 4 ملايين جرعة من لقاح موديرنا الواقي من فيروس كورونا من الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد تم نقل جرعات اللقاح عبر الجو إلى مطار أبوجا، عاصمة الدولة الأفريقية البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة.

وهذه هي الدفعة الثانية من لقاحات كورونا المرسلة إلى نيجيريا، بعد أن تسلمت 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا في شهر آذار/مارس بتمويل من برنامج "كوفاكس" الرامي لتزويد البلدان الفقيرة باللقاح.

وبلغت حصيلة وباء كورونا في نيجيريا 174 ألف إصابة بينها 2149 حالة وفاة جراء الوباء، بحسب الأرقام الرسمية.

ولا تعكس هذه الأعداد الحصيلة الفعلية لقلة اختبارات كشف الإصابة التي تم إجراؤها.

في الشهر الماضي، رصدت السلطات الإصابة بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا، ما وضعها في حالة تأهب قصوى، بحسب المركز النيجيري لمكافحة الأمراض.

وفي الشهر ذاته، منعت نيجيريا دخول المسافرين غير المواطنين أو المقيمين الدائمين الذين مكثوا في جنوب أفريقيا خلال الـ14 يوما الماضية، بعدما فرضت قيودا مماثلة على القادمين من البرازيل والهند وتركيا.