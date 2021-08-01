أردوغان لآبي أحمد: سنواصل توفير كافة أنواع الدعم لإثيوبيا

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، باستمرار أنقرة في توفير "كافة أنواع الدعم لإثيوبيا".

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عقب اتصال هاتفي بين أردوغان وآبي أحمد، وفق ما أوردته وكالة الأناضول الرسمية.

وبحث أردوغان وآبي أحمد "العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وقال الرئيس التركي إن بلاده تولي "مزيدا من الأهمية لاستقرار إثيوبيا"، مؤكدا أن أنقرة ستواصل توفير كافة أنواع الدعم للبلد الواقع في القرن الأفريقي.

ووفقًا لهيئة الاستثمار الإثيوبية، تعد تركيا ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا، برأس مال استثماري يبلغ 2.5 مليار دولار (17.43 مليار ليرة تركية)، وفرص عمل لحوالي 30 ألف إثيوبي.

وأعرب الرئيس التركي أردوغان، في مناسبات عديدة عن رغبة تركيا في تعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية.