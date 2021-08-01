كوسوفو تكرم الابن الراحل للرئيس الأمريكي بايدن

قام رئيس كوسوفو، اليوم الأحد، بتكريم ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحسب وكالة "رويترز"، منح الرئيس وساما لاسم الابن الراحل لجو بايدن، وذلك لدوره في بناء النظام القضائي في كوسوفو.

كوسوفو التي أعلنت استقلالها في 2008، عمل فيها بو بايدن في تدريب قضاة محليين بعد الحرب التي دارت خلال الفترة بين 1998 و1999.

وعمل بو بايدن كمدعي عام لولاية دويلاوير الأمريكية، قبل أن يتوفي في 2015 جراء إصابته بالسرطان عن 46 عاما.

وكشف بايدن من قبل عن نصب تذكاري لابنه في كوسوفو.