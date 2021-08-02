تظاهرات في البرازيل احتجاجا على نظام الاقتراع الإلكتروني ودعما لرئيس البلاد

أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الإثنين، عن تنظيم تجمعات ومظاهرات في البلاد، وذلك احتجاجا على نظام الاقتراع الإلكتروني المعمول به منذ أكثر من عشرين سنة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن تجمعات داعمة للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو،​ ضمت آلاف المتظاهرين، وكذلك احتجاجا على نظام الاقتراع الالكتروني المعمول به منذ عام 1996.

وبحسب الوكالة، سار نحو ثلاثة آلاف شخص على شاطئ كوباكابانا معظمهم بلا كمامات، وارتدوا ملابس باللونين الأصفر والأخضر اللذين يرمزان إلى العلم البرازيلي.

ورفع علم برازيلي كبير مع شعار "الوطن الحبيب، وهو الشعار الرسمي ل​حكومة​ بولسونارو على رافعة في أكثر شواطئ ريو السياحية شهرة.

ولم يشارك بولسونارو في شكل مباشر بالاحتجاج الذي ضمّ الآلاف في برازيليا، لكنّه ألقى خطابًا عبر الفيديو، مكرّرًا انتقاده لنظام التصويت الحالي ومؤكّدًا أنّه لن يقبل ​انتخابات​ ليست "نظيفة وديمقراطيّة".