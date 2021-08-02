المعارضة الماليزية تنظم مسيرة للبرلمان مطالبة باستقالة رئيس الوزراء

حاول نواب المعارضة في ماليزيا تنظيم مسيرة إلى مبنى البرلمان اليوم الإثنين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بعد أن أرجأ جلسة برلمانية وسط حالة من البلبلة السياسية.

واستند رئيس الوزراء في قراره إرجاء الجلسة البرلمانية الأخيرة اليوم الاثنين إلى اكتشاف إصابات بكوفيد-19 غير أن المعارضة وصفت القرار بأنه ذو دوافع سياسية لقطع الطريق علي أي تحد لقيادته.

وسار النواب صوب مبنى البرلمان غير أن شرطة مكافحة الشغب أوقفتهم. بحسب "رويترز".

وقال أنور إبراهيم زعيم المعارضة في خطبة ألقاها بعد أن حول النواب مسارهم "محيي الدين سقط اليوم كرئيس للوزراء".

وأضاف أن جميع نواب المعارضة وعددهم 107 متفقون على المطالبة باستقالة رئيس الوزراء لمخالفته الدستور ومرسوما ملكيا وتعطيل النواب عن أداء واجباتهم.

Lama tak tengok FRU beraksi macam ini.#Lawan pic.twitter.com/1CpAml46gU — Abang Mut (@mutalibuthman) August 2, 2021

وتشهد ماليزيا اضطرابا سياسيا منذ استقالة رئيس الوزراء السابق محمد مهاتير المفاجئة العام الماضي والتي أدت إلى تولي محيي الدين السلطة في مارس/ آذار 2020.

ويحكم محيي الدين بأغلبية ضئيلة ويقود ائتلافا غير مستقر.

In Myanmar, the road to Parliament was blocked by the armed forces.



In Malaysia, MPs were blocked from entering the Parliament.



(Photo credit to: Getty Images, Malaysiakini) pic.twitter.com/ukOcbrzm8M — Norman Goh (@imnormgoh) August 2, 2021

وقد واجه مطالب باستقالته الأسبوع الماضي بعد أن أطلق عاهل ماليزيا انتقادا نادرا لقرار الحكومة إلغاء مراسيم صدرت بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ يناير كانون الثاني دون موافقته.