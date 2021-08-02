مسؤول أفغاني: كابول لا تعارض حماية تركيا لمطارها بعد مغادرة القوات الأمريكية

صرح مستشار الرئيس الأفغاني، كلام الدين شينواري في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن السلطات الأفغانية لا تعارض حماية تركيا لمطار كابول الدولي بعد انسحاب القوات الأميركية.

وقال شينواري إن "أنقرة عرضت ذلك على واشنطن من أجل الحصول على بعض التفضيلات من الولايات المتحدة، مضيفا "لكن الموافقة من قبل الجانب الأفغاني بشأن هذه القضية هو أحد الشروط، والحكومة الأفغانية ليس لديها مشاكل مع تركيا بشأن هذه القضية".

وردا على سؤال توضيحي أشار إلى أن الحكومة لا تعارض مثل هذا التطور للأحداث.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، ذبيح الله مجاهد، أن الحركة لن تسمح بالتواجد العسكري لتركيا في أفغانستان، وتطالبها بحل القضايا وسحب قواتها العاملة ضمن حلف الناتو، وذلك في أعقاب الاقتراح التركي لتأمين مطار كابول بعد خروج القوات الأجنبية.